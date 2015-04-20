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تلفزيون LED احترافي

48HFL5010T/12
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • اتصال وتحكم اتصال وتحكم اتصال وتحكم
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    تلفزيون LED احترافي

    48HFL5010T/12
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    اتصال وتحكم

    بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بكل المنافع للاتصال المتطور والصفحات التعليمية التفاعلية للفندق، بينما تضمن لك ميزة الإدارة والتثبيت عن بعد أدنى تكلفة للملكية إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED احترافي

    اتصال وتحكم

    بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بكل المنافع للاتصال المتطور والصفحات التعليمية التفاعلية للفندق، بينما تضمن لك ميزة الإدارة والتثبيت عن بعد أدنى تكلفة للملكية إكتشف كلّ المميزات

    اتصال وتحكم

    بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بكل المنافع للاتصال المتطور والصفحات التعليمية التفاعلية للفندق، بينما تضمن لك ميزة الإدارة والتثبيت عن بعد أدنى تكلفة للملكية إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED احترافي

    اتصال وتحكم

    بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بكل المنافع للاتصال المتطور والصفحات التعليمية التفاعلية للفندق، بينما تضمن لك ميزة الإدارة والتثبيت عن بعد أدنى تكلفة للملكية إكتشف كلّ المميزات

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      • MediaSuite بحجم 48 بوصة
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      • تلفزيون DVB-T2/T/C وIPTV
      SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

      SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

      تسّهل ميزة SmartInstall عملية تثبيت التلفزيون وصيانته بدون جهد يُذكر. بفضل أداة ويب سهلة الاستخدام، يمكنك الآن تكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة كل غرفة بغرفتها! يوفر ذلك الوقت ويضمن عدم تعرّض الضيوف إلى أي ازعاج. سواء كنت تريد تحديث صفحات معلومات الفندق أو تثبيت قنوات جديدة، يمكن لـ SmartInstall القيام بذلك.

      SmartInfo لصفحات معلومات الفنادق التفاعلية والمميزة

      SmartInfo لصفحات معلومات الفنادق التفاعلية والمميزة

      تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات حول الفنادق أو المدن لضيوفك. ويمكن لضيوفك الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية هذه التي توفر معلومات حول الفنادق حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك أيضًا تغيير المعلومات بشكل منتظم وبسهولة لإبقاء ضيوفك على اطلاع على أحدث التطورات في الفندق الذي تديره أو تملكه.

      Miracast & DirectShare لمشاركة الأفلام والموسيقى على التلفزيون

      Miracast & DirectShare لمشاركة الأفلام والموسيقى على التلفزيون

      امنح ضيوفك حرية الاستمتاع بالمحتويات الخاصة بهم على التلفزيون الكبير لاسلكيًا ومن دون أي إزعاج، بفضل أجهزة التلفزيون التي نقدّمها. كذلك، تمكّننا مقاربة النظام المفتوح التي نعتمدها من تلبية احتياجات مستخدمي iOS وAndroid على حد سواء وتوسيع نطاق توافقية منتجاتنا بشكل مستمر. ومن شأن المشاركة الآمنة التي نعتمدها أن تحمي ضيوفك. أصبح باستطاعتك مشاركة الصور والأفلام والموسيقى والكثير غير ذلك والاستمتاع بها على أجهزة التلفزيون عبر Miracast & DirectShare!

      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      تطبيقات Smart TV مع الكثير من الخدمات الفندقية المخصصة

      تتألف تطبيقات Philips Smart TV من مجموعة متزايدة من خيارات التطبيقات، بدءًا من YouTube وصولاً إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والمزيد غير ذلك. تم تخصيص الإصدار الخاص للاستخدام في مجال الضيافة وهو يتمتع بميزات إضافية متعددة، مثل الحرص على حذف معلومات الضيوف بأمان بعد الاستخدام وتفادي إلحاق المحتويات غير القانونية الضرر بشركتك.

      AppControl لإضافة التطبيقات وتصنيفها وحذفها مع بذل الحدّ الأدنى من الجهد

      تسمح لك ميزة App control بمنح ضيوفك التطبيقات التلفزيونية التي يتمنونها. وتمكّنك من إضافة كل التطبيقات وحذفها وتصنيفها بالطريقة التي تريدها. والأفضل من هذا أنه أصبح بإمكانك نسخ هذه الإعدادات إلى أي تلفزيون آخر من دون أن تضطر إلى إعداد التلفزيون الآخر أيضًا! حتى أنه يمكنك إنشاء ملفات تعريف متنوعة على الفور. هل تريد تخصيص تطبيقات الفيديو ذات النطاق الترددي العالي للأجنحة والتطبيقات ذات النطاق الترددي المنخفض للغرف الأخرى؟ ما من مشكلة. ذلك أن ميزة App control تضمن لك ولضيوفك تجربة سلسة.

      نظام IPTV مضمّن لأعلى مستوى من التفاعل المخصص

      تكاليف وفوضى أقل. بفضل أجهزة Smart TV الجديدة التي نقدّمها، يمكنك إنشاء نظام الفندق مباشرةً على التلفزيون. من القنوات التفاعلية إلى الفيديو عند الطلب وقوائم الفندق التفاعلية والمعلومات حول الفنادق، بالإضافة إلى أنظمة الطلب عبر إنترنت، كل هذا أصبح ممكنًا من دون مجموعة تشفير خارجية مثبّتة على التلفزيون. وبالإضافة إلى إرسال المحتوى عبر كابلات التلفزيون المحورية، بات بإمكانك أيضًا استخدام شبكة الإنترنت لإرسال القنوات التلفزيونية أو الفيديو عند الطلب مباشرةً إلى التلفزيون. وباستطاعة الشبكة الشريكة لنا ضمان حصولك على البوابة المخصصة التي تريدها.

      ميزة Wi-Fi مضمنة لاستخدام التلفزيون الذكي لاسلكيًا

      بفضل ميزة Wi-Fi المضمّنة في Smart TV من Philips، يمكنك الوصول لاسلكيًا إلى عالم واسع من المحتويات.

      Serial Xpress Protocol للأنظمة التفاعلية

      يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol ‏(SXP).

      عرض الساعة على الشاشة لملاءمة قصوى يستفيد منها الضيوف

      بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.

      استهلاك منخفض للطاقة

      تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        121  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        48  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        السطوع
        350  cd/m²
        زاوية العرض
        178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        تحسين الصورة
        • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز
        • Pixel Plus HD

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        20 (2x10)  واط
        مكبرات صوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        ميزات الصوت
        • AVL
        • صوت محيطي مذهل
        • جهير ديناميكي
        • Dolby MS10

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2/C
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • اتصال لاسلكي

        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast
        شبكة محلية لاسلكية
        معايير الشبكة اللاسلكية 802.11b أو 802.11g أو 802.11n

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        هوائي
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        إدخال VGA
        D-sub بـ 15 دبوسًا
        إدخال AV
        CVBS تمت مشاركته مع YPbPr
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير
        Component
        YPbPr + ‏cinch يسار/يمين
        إدخال الصوت DVI
        مقبس صغير
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        تحكم خارجي
        RJ-48
        الطاقة الخارجية
        • 12 فولت/15 واط
        • مقبس صغير

      • جهة الاتصال

        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB1
        USB 2.0
        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        • ARC (كل المنافذ)
        • DVI (كل المنافذ)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        LAN
        التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
        Scart
        تشغيل scart
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • تلتيكست
        • HbbTV
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        التحكم المحلي
        وحدة تحكم

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        SmartInfo
        • مستعرض HTML5
        • القوالب التفاعلية
        • عرض شرائح الصور
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • حالة التلفزيون في الوقت الحقيقي (IP)
        • إدارة عن بعد عبر IP/RF
        • CMND&Create
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        العلامة المتوفرة لديك
        • SmartInfo
        • شعار الترحيب
        • رسالة الترحيب
        • خلفية SmartTV مخصصة
        • لوحة معلومات قابلة للتخصيص (HTML)
        • نظام تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV)
        التطبيقات
        • AppControl
        • تطبيقات مستندة إلى السحابة
        توليد الدخل
        • AppRevenue
        • MyChoice
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • النسخ الأولي الفوري
        • عبر USB/RF/IP
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        • قناة التنشيط
        • أصوات التنشيط
        الساعة
        • الساعة في وضع الاستعداد
        • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
        • الساعة التي تظهر على الشاشة
        • ساعة خارجية اختيارية
        القنوات
        القائمة المدمجة
        DRM التفاعلي
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        التحكم
        • منع التحديث التلقائي للقنوات
        • بروتوكول Serial Xpress
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        التحكم بالطاقة
        • تشغيل تلقائي
        • بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
        • WoLAN
        تشغيل التحكم
        • قناة
        • الميزة
        • تنسيق الصورة
        • مستوى الصوت
        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        غير قابل للسرقة
        • الحماية من سرقة البطارية
        • قفل Kensington

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الراحة
        • خرج سماعة الرأس
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        أمان
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        • USB
        • LAN
        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • الحاويات: AVI وMKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • جهاز تحكم عن بعد 22AV1409A/12
        • حامل سطح الطاولة الدوّار
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        اختياري
        • الساعة الخارجية 22AV1120C/00
        • التحكم عن بالعد في مجال الرعاية الصحية 22AV1109H/12
        • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A++
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        42  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        61  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1082  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        623  ملليمترًا
        تعيين العمق
        65/78  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1082  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        686  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        249  ملليمترًا
        وزن المنتج
        12.4  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        13,9  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • 200 x ‏200 مم
        • M6

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          الجوائز

          الآراء

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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