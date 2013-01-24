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شاشة SuperWide مقوّسة بتقنية LCD و32:9

499P9H1/56
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • خيارات متعددة خيارات متعددة خيارات متعددة
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    شاشة SuperWide مقوّسة بتقنية LCD و32:9

    499P9H1/56
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    خيارات متعددة

    تتميّز شاشة SuperWide المقوّسة التي نقدّمها والحائزة جوائز بحجم 49 بوصة ونسبة عرض إلى الارتفاع يبلغ 32:9، وهي عبارة عن شاشتَين عاليتَي الأداء وبحجم كامل في شاشة واحدة. احصل على مستوى الأداء والملاءمة الذي تتوقع الحصول عليه بفضل ميزات محسِّنة للإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة SuperWide مقوّسة بتقنية LCD و32:9

    خيارات متعددة

    تتميّز شاشة SuperWide المقوّسة التي نقدّمها والحائزة جوائز بحجم 49 بوصة ونسبة عرض إلى الارتفاع يبلغ 32:9، وهي عبارة عن شاشتَين عاليتَي الأداء وبحجم كامل في شاشة واحدة. احصل على مستوى الأداء والملاءمة الذي تتوقع الحصول عليه بفضل ميزات محسِّنة للإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة. إكتشف كلّ المميزات

    خيارات متعددة

    تتميّز شاشة SuperWide المقوّسة التي نقدّمها والحائزة جوائز بحجم 49 بوصة ونسبة عرض إلى الارتفاع يبلغ 32:9، وهي عبارة عن شاشتَين عاليتَي الأداء وبحجم كامل في شاشة واحدة. احصل على مستوى الأداء والملاءمة الذي تتوقع الحصول عليه بفضل ميزات محسِّنة للإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة SuperWide مقوّسة بتقنية LCD و32:9

    خيارات متعددة

    تتميّز شاشة SuperWide المقوّسة التي نقدّمها والحائزة جوائز بحجم 49 بوصة ونسبة عرض إلى الارتفاع يبلغ 32:9، وهي عبارة عن شاشتَين عاليتَي الأداء وبحجم كامل في شاشة واحدة. احصل على مستوى الأداء والملاءمة الذي تتوقع الحصول عليه بفضل ميزات محسِّنة للإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة. إكتشف كلّ المميزات

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      خيارات متعددة

      مع شاشتَين عاليتَي الأداء في شاشة واحدة

      • P Line
      • 49 (48,8 بوصات / 124 سم قطري)
      • 5120‏ × 1440 (Dual QHD)
      شاشة SuperWide بنسبة عرض إلى الارتفاع تبلغ 32:9 مصممة لتحلّ مكان الشاشات المتعددة

      شاشة SuperWide بنسبة عرض إلى الارتفاع تبلغ 32:9 مصممة لتحلّ مكان الشاشات المتعددة

      تتميّز شاشة SuperWideبحجم 49 بوصة وبنسبة عرض إلى الارتفاع تبلغ 32:9، وهي مصممة لتحلّ مكان الشاشات المتعددة، مما يضمن زاوية مشاهدة عريضة للغاية. توازي هذه الشاشة بمفردها شاشتَين بحجم 27 بوصة ودقة Quad HD ونسبة عرض إلى الارتفاع تبلغ 16:9 موضوعتَين جنبًا إلى جنب. وتوفر شاشات SuperWide مساحة عرض مماثلة للشاشات المزدوجة ولكن بدون إعداد معقّد.

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

      قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

      قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

      تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.

      يسهّل مفتاح KVM المضمّن التبديل بين المصادر

      يسهّل مفتاح KVM المضمّن التبديل بين المصادر

      بفضل مفتاح KVM‏ MultiClient المضمّن، يمكنك التحكّم بجهازَي كمبيوتر شخصي منفصلَين بواسطة جهاز واحد للشاشة ولوحة المفاتيح والماوس. يتيح لك الزر الملائم التبديل بسرعة بين المصادر. استفد من هذا المفتاح في الإعدادات التي تتطلب طاقة حوسبة ثنائية للكمبيوتر الشخصي أو مشاركة شاشة كبيرة واحدة لإظهار جهازَي كمبيوتر شخصي مختلفَين.

      سجل دخولك بأمان إلى كاميرا ويب المنبثقة والمزوّدة بتقنية Windows Hello™‎

      سجل دخولك بأمان إلى كاميرا ويب المنبثقة والمزوّدة بتقنية Windows Hello™‎

      تنبثق كاميرا ويب المبتكرة والآمنة من Phillips عندما تحتاج إليها ثم تنطوي بأمان داخل الشاشة عندما تنتهي من استخدامها. تم تجهيز كاميرا ويب أيضًا بمستشعرات متطورة مخصصة لميزة التعرّف على الوجه من Windows Hello™‎، والتي تسمح لك بتسجيل الدخول بشكل ملائم إلى أجهزتك التي تعمل بنظام Windows بأقل من ثانيتَين وبشكل أسرع بـ 3 مرات من استخدام كلمة مرور.

      DisplayHDR 400 لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

      DisplayHDR 400 لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

      يقدّم معيار DisplayHDR 400 المعتمد من VESA تجربةً مختلفة بالكامل عن شاشات SDR العادية. فعلى عكس الشاشات الأخرى المتوافقة مع ميزة HDR، إن DisplayHDR 400 الفعلي ينتج مستوى سطوع وتباين وألوان مذهلاً. وبفضل ميزة التعتيم العام ومستوى سطوع مرتفع جدًا يصل إلى 400 نت، ستنبض الصور تنبض بالحياة مع مناطق مشرقة أكثر سطوعًا وتدرجات أكثر تنوعًا من اللون الأسود. ستحصل بالتالي على مجموعة كاملة من الألوان الجديدة والغنية، لتجربة مرئية تأسر حواسك.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      شاشة مقوّسة بدرجة 1800r لتجربة غامرة أكثر

      تضمن الشاشة المقوّسة والمبتكرة تشويشًا أقل للصورة، بالإضافة إلى مجال رؤية أعرض، ومستوى منخفض من التوهّج، وراحة إضافية للعينَين.

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

      تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        مزامنة متكيّفة
        نعم
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        48,8 بوصات / 124 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 2H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        1193,5 (أفقي) x‏ 335,7 (عمودي) مم، على درجة تقوّس تبلغ 1800R*
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        32:9
        الدقة القصوى
        5120‏ × 1440، على 70 هرتز*
        كثافة البكسل
        109 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        5 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        450  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        SmartContrast
        80,000,000:1
        دقة البكسل
        0,233 x‏ 0,233 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        سلسلة ألوان (الحد الأدنى)
        تغطية BT. 709‏: 99,67‏%*، تغطية DCI-P3‏: 94,62‏%*
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏103‏%*، sRGB ‏ 121‏%*، Adobe RGB ‏91‏%*
        HDR
        معتمدة من قِبل DisplayHDR 400‏ (DP ‏/ HDMI)
        تردد المسح
        30 - 230 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 70 هرتز (عمودي)؛ تقنية Adaptive Sync (لـ HDMI‏/DP)
        SmartUniformity
        97 ~ 102%
        Delta E
        < 2
        sRGB
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        DisplayPort 1.4*‎ (عدد واحد)، HDMI 2.0 b (عدد 2)، USB-C 3.1 Gen 2 (عدد واحد) ‏(للتوصيل بالكمبيوتر، توفير الطاقة لغاية 65 واط)
        HDCP
        HDCP 2.2‏ (HDMI ‏/ DP‏/ USB-C)
        USB:
        USB 3.1 (عدد واحد) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.1 (عدد 3) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        الصوت (إدخال/إخراج)
        خرج سماعة الرأس
        RJ45
        Ethernet LAN لغاية 1 غيغابت*
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة

      • USB

        USB-C
        قابس توصيل ذو وجهَين
        سرعة قصوى
        نقل البيانات ومقاطع الفيديو
        DP
        وضع Display Port Alt مضمّن
        تسليم الطاقة
        USB PD الإصدار 2.0
        توفير الطاقة الأقصى عبر USB-C
        لغاية 65 واط (5 فولت/3 أمبير؛ 9 فولت/3 أمبير؛ 10 فولت/3 أمبير؛ 12 فولت/3 أمبير؛ 15 فولت/3 أمبير؛ 20 فولت/3,25 أمبير)

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        5 واط (عدد 2)
        كاميرا ويب مضمّنة
        كاميرا بدقة 2,0 ميجابكسل بدقة FHD مع ميكروفون ومؤشر LED (لـ Windows 10 Hello)
        MultiView
        صورة إلى جانب صورة (جهازان)
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • الإدخال
        • المستخدم
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        130  ملليمترًا
        دوّار
        -/+ 20  درجة
        الإمالة
        -5~10  درجة

      • الطاقة

        وضع ECO
        43,3 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        41,25 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        0,3 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        1194 ‏x‏ 568‏ x‏ 303  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        1194 ‏x‏ 369‏ x‏ 156  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        1308 ‏x‏ 384‏ x‏ 553  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        15,30  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        11,00  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        21,48  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • حافة حائزة شهادة TCO
        • RoHS
        • WEEE
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استهلاكها
        85%
        مواد محددة
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • خالية من الرصاص

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • SEMKO
        • cETLus
        • CU-EAC
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • EPA
        • ICES-003
        • PC-Recycle
        • PSB

      • الحاوية

        الحافة الأمامية
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        القائمة
        أسود
        التشطيب
        الملمس

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        جهاز التحكم عن بُعد RC6 من Philips

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          الآراء

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          • قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP أو USB-C.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931
          • تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
          • DisplayPort الإصدار 1.4 لـ HDR
          • قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
          • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
          • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
          • إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.
          • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.