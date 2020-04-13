المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

Momentumدقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

558M1RY/00

ارتقِ بألعاب الفيديو إلى المستوى التالي

تتميز شاشة Momentum هذه بصوت من تصميم خبراء الصوت اللامعين في Bowers & Wilkins، وترتقي بألعاب الفيديو إلى مستوى جديد. انغمس في أداء هذه الشاشة الجميلة والعريضة. واستمتع بروعة اللعب مع صوت ومرئيات مثالية.

عرض جميع المزايا

ارتقِ بألعاب الفيديو إلى المستوى التالي

  • Momentum

  • 55 بوصة (139,7 سم)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

مضخم صوت مضمّن، ومكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع، وتويترات للحصول على صوت عظيم

ستة أوضاع صوتية لتحسين تجربة اللعب أو المشاهدة أو الاستماع. الرياضة والسباقات: قم بإنشاء تجربة واقعية وكأنك متواجد في قلب الحدث عند الاستمتاع بالرياضات أو ألعاب السباق. ألعاب تقمص الأدوار (RPG) والمغامرة: انغمس في الصوت الغامر والمحيطي. إطلاق النار والحركة: اختبر صوتًا قويًا ومؤثرًا لتحقيق أعلى قدر من الإثارة والواقعية. مشاهدة الأفلام: عزّز الموسيقى التصويرية للفيلم لتجربة استماع سينمائية غامرة. الموسيقى: صوت حقيقي من توقيع Bowers & Wilkins، يقدّم الأداء الذي أراده الفنان. الوضع الشخصي: تمكّن من الوصول إلى قائمة EQ لضبط الصوت وفقًا لمتطلباتك الخاصة.

معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 120 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 120 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  3. تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976

  4. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  6. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  7. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.