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تم إيقافه
558M1RY/00
ارتقِ بألعاب الفيديو إلى المستوى التالي
تتميز شاشة Momentum هذه بصوت من تصميم خبراء الصوت اللامعين في Bowers & Wilkins، وترتقي بألعاب الفيديو إلى مستوى جديد. انغمس في أداء هذه الشاشة الجميلة والعريضة. واستمتع بروعة اللعب مع صوت ومرئيات مثالية.
Momentum
55 بوصة (139,7 سم)
3840 × 2160 (4K UHD)
ستة أوضاع صوتية لتحسين تجربة اللعب أو المشاهدة أو الاستماع. الرياضة والسباقات: قم بإنشاء تجربة واقعية وكأنك متواجد في قلب الحدث عند الاستمتاع بالرياضات أو ألعاب السباق. ألعاب تقمص الأدوار (RPG) والمغامرة: انغمس في الصوت الغامر والمحيطي. إطلاق النار والحركة: اختبر صوتًا قويًا ومؤثرًا لتحقيق أعلى قدر من الإثارة والواقعية. مشاهدة الأفلام: عزّز الموسيقى التصويرية للفيلم لتجربة استماع سينمائية غامرة. الموسيقى: صوت حقيقي من توقيع Bowers & Wilkins، يقدّم الأداء الذي أراده الفنان. الوضع الشخصي: تمكّن من الوصول إلى قائمة EQ لضبط الصوت وفقًا لمتطلباتك الخاصة.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 120 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 120 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
المراجعات
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تغطية BT. 709 / DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.