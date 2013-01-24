دليل التشغيل لمحتويات Android. كن على اطّلاع حول المحتوى الذي يتم تشغيله

تأكّد من أن شاشة Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android تعرض المحتوى المناسب، حتى عندما لا تكون متواجدًا. عند تشغيل المحتوى عبر مشغّل الوسائط المضمّن، يمكنك إعداد شاشتك لأخذ لقطات شاشة تلقائيًا في فترات زمنية منتظمة. ويتم تخزين لقطات الشاشة هذه في ذاكرة الشاشة الداخلية كما يمكنك اختيار تلقيها عبر البريد الإلكتروني.