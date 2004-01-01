تقنية اللمس السعوية HID مع ميزة التوصيل والتشغيل USB

تمنحك تقنية اللمس السعوية مظهرًا متطورًا بفضل الزجاج من الحافة إلى الحافة مع إطار خارجي بعرض يبلغ 1,5 مم فقط! استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية، وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة.