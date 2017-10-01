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تم إيقافه
BHB862/00
كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة
لم يكن الحصول على تموجات رائعة يومًا بهذه السهولة. ما عليك سوى لفّ شعرك وتسريحه للحصول على الشعر المتموّج الذي لطالما حلمت به. أما طلاء السيراميك فيضفي لمسة من اللمعان إلى شعرك، للحصول على تموجات رائعة وشعر متألق ينبض بالحياة.
أسطوانة بقياس 16 مم
200 درجة مئوية
طبقة من السيراميك
بفضل قطر الجزء الأسطواني الذي يبلغ 16 مم، يمكنكِ ابتكار تموجات وتجعيدات مشرقة ونابضة بالحياة لمظهر مرح وشاب.
تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.
تضمن درجة الحرارة العالية التي تبلغ 200 درجة مئوية، الحصول على نتائج مثالية مع الحد من تلف الشعر في الوقت نفسه.
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