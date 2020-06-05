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  • شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة
  • شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة

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StyleCare Prestigeجهاز Auto Curler تم تجديده

BHB876/00R1

شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة

تمكّني من الحصول على تموّجات رائعة بسهولة تامة مع جهاز التجعيد التلقائي StyleCare Prestige Auto Curler من Philips بفضل نظام تجعيد الشعر الذكي والمبتكر. شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة مع كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة*

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هذا المنتج مُجدّد وقد تم اختباره بواسطة فريقنا. اعرف المزيد

كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة*

شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة

  • مع نظام تجعيد الشعر الذكي

  • كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة

  • إمكانية الإمساك عموديًا

  • أدوات حماية لتجعيد ذكي

نظام تجعيد الشعر الذكي للحصول على تسريحة مثالية

نظام تجعيد الشعر الذكي للحصول على تسريحة مثالية

استمتعي بأفضل تجربة تسريح شعر على الإطلاق بفضل نظام تجعيد الشعر الذكي الخاص بنا. يضمّ هذا النظام المبتكر مجموعةً رائعة من الميزات المتعددة التي تمت ترقيتها. ستتمكّنين من ابتكار تجعيدات مذهلة تدوم طويلاً بكبسة زر واحدة بفضل واقيَي التجعيدات الذكيَين اللذين يدوران تلقائيًا. يعمل هذان الواقيان على تجعيد كل خصلة من شعرك كما لو قام مسرّحو الشعر المحترفون بالقيام بذلك مع توفير العناية اللازمة لشعرك. علاوة على ذلك، تسمح تقنية تعزيز التجعيدات الذكية لجهاز تجعيد الشعر التلقائي بتوفير نتائج تدوم طويلاً باستخدام إعداد درجة حرارة يراعي صحة شعرك. ويساعد الجزء الأسطواني الأطول وإمكانية الإمساك عموديًا السهلة والتصميم المفتوح للجهاز الذي يتبع انسدال شعرك الطبيعي في تسريح شعرك بشكل مثالي بأقل جهد ممكن.

جزء أسطواني أطول لتسريح كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة

جزء أسطواني أطول لتسريح كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة

بفضل سطح تجعيد الشعر الأكبر بنسبة 113%* الذي يتمتع به جهاز تجعيد الشعر التلقائي الذي نوفّره، أصبح بإمكانك الآن تسريح كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة. ها قد أصبح الحصول على التجعيدات المثالية أسهل وأسرع من أي وقت مضى.

إمكانية إمساك عموديًا لسهولة استخدام

صُمّم جهاز التجعيد التلقائي بوضعية عمودية طبيعية مع قبضة مريحة، مما يجعل من ابتكار التجعيدات المتناسقة والمثالية في شعرك سهلاً للغاية. وتقع أزرار التشغيل بالقرب من موضع الإمساك بالجهاز لتتمكني من الوصول إليها بسهولة. وتأتي حجرة التجعيد بشكل مقوّس وأنثوي لتجعل من عملية التجعيد مريحة حتى وإن كنت تستخدمين الجهاز بالقرب من فروة الرأس.

المواصفات التقنية

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القطع والملحقات

    • StyleCare Prestige

    StyleCare Prestige
    Auto Curler

    BHB876/00
    • مع نظام تجعيد الشعر الذكي
    • كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة
    • إمكانية الإمساك عموديًا
    • أدوات حماية لتجعيد ذكي

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  1. مقارنة بـ Philips HPS940