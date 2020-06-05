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BHB876/00R1
شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة
تمكّني من الحصول على تموّجات رائعة بسهولة تامة مع جهاز التجعيد التلقائي StyleCare Prestige Auto Curler من Philips بفضل نظام تجعيد الشعر الذكي والمبتكر. شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة مع كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة*
هذا المنتج مُجدّد وقد تم اختباره بواسطة فريقنا. اعرف المزيد
مع نظام تجعيد الشعر الذكي
كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة
إمكانية الإمساك عموديًا
أدوات حماية لتجعيد ذكي
استمتعي بأفضل تجربة تسريح شعر على الإطلاق بفضل نظام تجعيد الشعر الذكي الخاص بنا. يضمّ هذا النظام المبتكر مجموعةً رائعة من الميزات المتعددة التي تمت ترقيتها. ستتمكّنين من ابتكار تجعيدات مذهلة تدوم طويلاً بكبسة زر واحدة بفضل واقيَي التجعيدات الذكيَين اللذين يدوران تلقائيًا. يعمل هذان الواقيان على تجعيد كل خصلة من شعرك كما لو قام مسرّحو الشعر المحترفون بالقيام بذلك مع توفير العناية اللازمة لشعرك. علاوة على ذلك، تسمح تقنية تعزيز التجعيدات الذكية لجهاز تجعيد الشعر التلقائي بتوفير نتائج تدوم طويلاً باستخدام إعداد درجة حرارة يراعي صحة شعرك. ويساعد الجزء الأسطواني الأطول وإمكانية الإمساك عموديًا السهلة والتصميم المفتوح للجهاز الذي يتبع انسدال شعرك الطبيعي في تسريح شعرك بشكل مثالي بأقل جهد ممكن.
بفضل سطح تجعيد الشعر الأكبر بنسبة 113%* الذي يتمتع به جهاز تجعيد الشعر التلقائي الذي نوفّره، أصبح بإمكانك الآن تسريح كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة. ها قد أصبح الحصول على التجعيدات المثالية أسهل وأسرع من أي وقت مضى.
صُمّم جهاز التجعيد التلقائي بوضعية عمودية طبيعية مع قبضة مريحة، مما يجعل من ابتكار التجعيدات المتناسقة والمثالية في شعرك سهلاً للغاية. وتقع أزرار التشغيل بالقرب من موضع الإمساك بالجهاز لتتمكني من الوصول إليها بسهولة. وتأتي حجرة التجعيد بشكل مقوّس وأنثوي لتجعل من عملية التجعيد مريحة حتى وإن كنت تستخدمين الجهاز بالقرب من فروة الرأس.
المراجعات
مقارنة بـ Philips HPS940