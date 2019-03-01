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EssentialCare

مجفف شعر

BHC010/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • عناية بشعرك غاية في السهولة عناية بشعرك غاية في السهولة عناية بشعرك غاية في السهولة
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    EssentialCare مجفف شعر

    BHC010/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    عناية بشعرك غاية في السهولة

    يتميز مجفف الشعر الجديد Essential Care من Philips بشكله الظريف وحجمه الصغير وقوته. وتتيح لك قوة 1200 واط تجفيف شعرك بلطف وسرعة. كذلك، صُممت إعدادات العناية المرنة لتلبية مختلف احتياجات التجفيف ولتوفير عناية إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    EssentialCare مجفف شعر

    عناية بشعرك غاية في السهولة

    يتميز مجفف الشعر الجديد Essential Care من Philips بشكله الظريف وحجمه الصغير وقوته. وتتيح لك قوة 1200 واط تجفيف شعرك بلطف وسرعة. كذلك، صُممت إعدادات العناية المرنة لتلبية مختلف احتياجات التجفيف ولتوفير عناية إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    عناية بشعرك غاية في السهولة

    يتميز مجفف الشعر الجديد Essential Care من Philips بشكله الظريف وحجمه الصغير وقوته. وتتيح لك قوة 1200 واط تجفيف شعرك بلطف وسرعة. كذلك، صُممت إعدادات العناية المرنة لتلبية مختلف احتياجات التجفيف ولتوفير عناية إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    EssentialCare مجفف شعر

    عناية بشعرك غاية في السهولة

    يتميز مجفف الشعر الجديد Essential Care من Philips بشكله الظريف وحجمه الصغير وقوته. وتتيح لك قوة 1200 واط تجفيف شعرك بلطف وسرعة. كذلك، صُممت إعدادات العناية المرنة لتلبية مختلف احتياجات التجفيف ولتوفير عناية إضافية. إكتشف كلّ المميزات

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      عناية بشعرك غاية في السهولة

      • قدرة 1200 واط
      • صغير الحجم
      مقبض قابل للطي لسهولة في الحمل

      مقبض قابل للطي لسهولة في الحمل

      يتميز مجفف الشعر هذا بمقبض قابل للطي. والنتيجة مجفف صغير الحجم ومدمج يمكن وضعه بسهولة في أصغر الأماكن، وبذلك يمكنك اصطحابه إلى أي مكان تقريبًا.

      تجفيف لطيف على الشعر بقوة 1200 واط لنتائج مذهلة

      تجفيف لطيف على الشعر بقوة 1200 واط لنتائج مذهلة

      يزوّد مجفف الشعر هذا قوة 1200 واط بأعلى مستوى من دفق الهواء، وبقوة تجفيف لطيفة لشعر جذاب كل يوم.

      3 إعدادات تجفيف مرنة ومحددة مسبقًا لاحتياجات الشعر المختلفة

      3 إعدادات تجفيف مرنة ومحددة مسبقًا لاحتياجات الشعر المختلفة

      يقدّم لك مجفف الشعر الصغير الحجم هذا 3 إعدادات حرارة وسرعة محددة مسبقًا من أجل تجفيف شعرك على حرارة باردة أو تجفيفه بشكل خفيف ومراعٍ، أو تجفيفه سريعًا.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف جدًا

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف جدًا

      يسمح لك إعداد الهواء البارد بتجفيف الشعر بدرجة حرارة منخفضة نسبيًا للحد من تعرضه للضرر، مما يجعله مناسبًا للشعر الناعم أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. إنه إعداد مثالي لفصل الصيف الحار!

      تصميم صغير الحجم لسهولة الاستخدام والحمل

      تصميم صغير الحجم لسهولة الاستخدام والحمل

      بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مجفف الشعر هذا بتصميم عصري وذكي يجمع ما بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام.

      إعداد تدفق الهواء السريع لتجفيف فعال ولطيف على الشعر

      إعداد تدفق الهواء السريع لتجفيف فعال ولطيف على الشعر

      يقدّم إعداد تدفق الهواء السريع (II) تدفّق هواء أقوى بحرارة أعلى. وعلى الرغم من حجمه الصغير، تسمح لك قوته التي تبلغ 1200 واط بتجفيف شعرك بطريقة فعّالة ولطيفة.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يؤمّن إعداد ThermoProtect الحرارة المثالية لتجفيف الشعر مع تقديم حماية إضافية. فهو يجمع ما بين تدفّق الهواء والحرارة المثاليين، ما يسمح لك بتجفيف شعرك بسرعة بدون إحمائه بشكل مفرط، ويحافظ بالتالي على مستوى الرطوبة الطبيعي لشعرك، ليقدّم لك شعرًا لامعًا وصحيًا.

      مكثف يركز تدفق الهواء للحصول على مظهر مصقول لامع

      مكثف يركز تدفق الهواء للحصول على مظهر مصقول لامع

      مكثف يركز تدفق الهواء للحصول على مظهر مصقول لامع

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الملحقات
        فوهة
        فوهة
        طول سلك الطاقة
        1.5
        1.5 أمتار
        مقبض قابل للطي
        نعم
        نعم
        القدرة الكهربائية بالواط
        1200
        1200 واط
        فولتية
        220 فولت
        220 فولت
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        نعم

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