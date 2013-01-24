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DryCare Advanced

مجفف الشعر

BHD170/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • كمية أيونات مضاعفة لشعر لامع كمية أيونات مضاعفة لشعر لامع كمية أيونات مضاعفة لشعر لامع
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    DryCare Advanced مجفف الشعر

    BHD170/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    كمية أيونات مضاعفة لشعر لامع

    جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزوّد بإعداد ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare Advanced مجفف الشعر

    كمية أيونات مضاعفة لشعر لامع

    جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزوّد بإعداد ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات. إكتشف كلّ المميزات

    كمية أيونات مضاعفة لشعر لامع

    جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزوّد بإعداد ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare Advanced مجفف الشعر

    كمية أيونات مضاعفة لشعر لامع

    جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزوّد بإعداد ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات. إكتشف كلّ المميزات

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      كمية أيونات مضاعفة لشعر لامع

      مع ناشر الهواء وفوهة تسريح حجم 14 مم

      • عناية أيونية مع ThermoProtect
      • 2200 واط
      • أيونات أكثر بمرتَين
      • ناشر هواء
      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      محرك احترافي بقوة 2200 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      محرك احترافي بقوة 2200 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

      لمنح شعرك كثافة وسماكة ولزيادة التجعيد والتسريحات المتموجة

      لمنح شعرك كثافة وسماكة ولزيادة التجعيد والتسريحات المتموجة

      يتميّز ناشر الهواء لكثافة الشعر بتصميم فريد لا مثيل له، يتماشى مع شكل الرأس، مما يسهّل استخدامه. يعمد ناشر الهواء لكثافة الشعر إلى نشر تدفق الهواء عبر الشعر، مما يساعد في تجفيفه بطريقة صحية ويمنحه كثافة ويخفّف من التجعّد. للحصول على أفضل النتائج، احمليه بالقرب من فروة الرأس والجذور ودعي الدبابيس الصلبة تعزّز كثافة الشعر للحصول على تموجات محددة.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      تسريحات مثالية بفضل فوهة التسريح الرفيعة

      تسريحات مثالية بفضل فوهة التسريح الرفيعة

      مثالية لتحقيق نتائج أنيقة ومظهر لامع وأملس باستخدام فوهة تصفيف رفيعة للحصول على تسريحات بغاية الدقة.

      ترطيب أيوني أقوى بمرتين لأقصى مستوى من اللمعان

      ترطيب أيوني أقوى بمرتين لأقصى مستوى من اللمعان

      امنحي شعرك قوة مكثّفة بفضل الترطيب الأيوني. يبعث مجفف الشعر هذا كمية أيونات مشحونة سلبيًا أكثر بمرتين من أي مجفف شعر آخر. والنتيجة شعر ناعم يتألق لمعانًا. دعي شعرك يلمع!

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.

      تجعل مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك التنظيف سهلاً وسريعًا

      تسهل صيانة مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك في مجفف الشعر. ما عليك سوى فكها لتنظيفها. بالإضافة إلى أن تنظيفها بانتظام سيمنع تجمّع الغبار والشعر الذي قد يؤثر على أداء التجفيف.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        القدرة الكهربائية بالواط
        2200  واط
        الطاقة
        2200  واط
        اللون/اللون الخارجي
        أبيض كثير اللمعان وغير لامع
        مادة الغطاء
        ABS
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر

      • الميزات

        مقبض قابل للطي
        لا
        النفحة الباردة
        نعم
        فولتية مزدوجة
        لا
        حقيبة صغيرة للسفر
        لا
        طبقة من السيراميك
        لا
        ترطيب أيوني
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم
        مخرج هواء
        ناشر هواء غير متماثل
        فوهة / مكثّف
        فوهة رفيعة للتسريح طول 14 مم
        عدد الملحقات
        2

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        مقاييس الصندوق A
        • الطول = 63 سم
        • العرض = 35 سم
        • الارتفاع = 25 سم
        وزن الصندوق A
        6,2 كجم
        مقاييس الصندوق F
        • العمق = 11 سم
        • الارتفاع = 23 سم
        • العرض = 31 سم
        وزن الصندوق F
        0,9 كجم
        حجم المنتج
        • العرض = 22 سم
        • الارتفاع = 31 سم
        • الطول = 10 سم
        وزن المنتج (من دون التغليف)
        0.6 كلغ

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