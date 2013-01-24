لمنح شعرك كثافة وسماكة ولزيادة التجعيد والتسريحات المتموجة

يتميّز ناشر الهواء لكثافة الشعر بتصميم فريد لا مثيل له، يتماشى مع شكل الرأس، مما يسهّل استخدامه. يعمد ناشر الهواء لكثافة الشعر إلى نشر تدفق الهواء عبر الشعر، مما يساعد في تجفيفه بطريقة صحية ويمنحه كثافة ويخفّف من التجعّد. للحصول على أفضل النتائج، احمليه بالقرب من فروة الرأس والجذور ودعي الدبابيس الصلبة تعزّز كثافة الشعر للحصول على تموجات محددة.