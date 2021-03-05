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    3000 Series مجفف شعر

    BHD302/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك.

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    3000 Series مجفف شعر

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    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    مع ملحق ThermoProtect

    • 1600 واط
    • ملحق ThermoProtect
    • 3 إعدادات للحرارة والسرعة
    قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

    قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

    يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 1600 واط، وهو يقدّم أعلى مستوى من دفق الهواء، لنتائج رائعة كل يوم.

    ملحق ThermoProtect

    ملحق ThermoProtect

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة، للعناية اليومية بشعرك. فهو يقلل درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية مع تجفيف شعرك بسرعة في الوقت نفسه.

    3 إعدادات لدرجة الحرارة والسرعة

    3 إعدادات لدرجة الحرارة والسرعة

    يقدّم مجفف الشعر 3 مزيجًا من 3 إعدادات حرارة/سرعة محددة مسبقًا، للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.

    إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

    إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

    يوفّر إعداد الهواء البارد دفقًا من الهواء البارد لإنهاء تسريحتك وتثبيتها.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      ملحق ThermoProtect
      نعم

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      فولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      1600  واط
      المحرّك
      تيار مستمر

    • الميزات

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      إعدادات الحرارة/السرعة
      3
      الإعدادات
      إعداد الهواء البارد

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      ThermoProtect
      نعم

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