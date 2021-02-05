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3000 Series

مجفف شعر

BHD351/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • تجفيف قوي على درجة حرارة أقل تجفيف قوي على درجة حرارة أقل تجفيف قوي على درجة حرارة أقل
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    3000 Series مجفف شعر

    BHD351/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series مجفف شعر

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series مجفف شعر

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

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      تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

      مع ملحق ThermoProtect

      • 2100 واط
      • ملحق ThermoProtect
      • عناية أيونية متقدّمة
      • 6 إعدادات للحرارة والسرعة
      تجفيف فعال مع قوة 2100 واط

      تجفيف فعال مع قوة 2100 واط

      يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 2100 واط، وهو يقدّم دفق هواء قويًا، لنتائج رائعة كل يوم.

      ملحق ThermoProtect

      ملحق ThermoProtect

      يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة، للعناية اليومية بشعرك. فهو يقلل درجة الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية مع تجفيف شعرك بسرعة في الوقت نفسه.

      عناية أيونية متقدّمة لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

      عناية أيونية متقدّمة لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

      يولّد النظام الأيوني القوي هذا ما يصل إلى 20 مليون أيون* في كل جلسة تجفيف، لتعزيز لمعان شعرك. استمتعي بشعر لامع وخالٍ من التجعيدات.

      تحكّم دقيق مع 6 إعدادات للحرارة والسرعة

      تحكّم دقيق مع 6 إعدادات للحرارة والسرعة

      اختاري مزيج إعدادات الحرارة والسرعة الذي يناسب شعر على وتسريحتك على أفضل وجه. احصلي على ستة إعدادات مختلفة للتحكّم بشعرك بدقة بهدف ابتكار تسريحة خاصة بك.

      إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

      إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

      يوفّر إعداد الهواء البارد دفقًا من الهواء البارد لإنهاء تسريحتك وتثبيتها.

      فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

      فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

      تقوم الفوهة الرفيعة بتركيز الهواء بدقة، لوضع اللمسات الأخيرة والسريعة ولإتقان التفاصيل الصغيرة في تسريحتك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        1.8  m
        فولتية
        220-240 فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        2100  W
        المحرّك
        تيار مستمر
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        إعدادات الحرارة/السرعة
        6
        الإعدادات
        إعداد الهواء البارد

      • الملحقات

        فوهة
        14 مم
        ملحق ThermoProtect
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • تقنيات العناية

        عناية أيونية
        نعم
        ThermoProtect
        نعم

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