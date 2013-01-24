شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم

مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و10 إعدادات لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات