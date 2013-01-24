تم تزويد رأس صغير للحلاقة للحصول على مظهر نظيف بعد التشذيب.

هل تريدين إزالة الشعر بالكامل في بعض من مناطق البيكيني؟ بعد استخدام رأس التشذيب، استخدمي رأس الحلاقة الصغير لحلاقة كاملة ورائعة.