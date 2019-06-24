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BT150A/00
حفلة بجوار المسبح. حفلة في الحمام. حفلتك الخاصة أينما كان.
أينما كنت، وفي أي وقت. يتميّز مكبر الصوت هذا بأنه مقاوم للمياه ومزوّد بتقنية Bluetooth، وهو يقدّم جهيرًا مدويًا وصوتًا ضخمًا لا تتوقّعه من حجم صغير جدًا. كذلك، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتويات وإدخال الصوت لثماني ساعات. احتفل بطريقتك الخاصة، سواء أكنت في المسبح أم في الحمام.
Bluetooth
أزرق
تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل نطاقًا من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، ما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. وتنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.
توفر لك البطارية وقت تشغيل لثماني ساعات بعد عملية شحن كاملة، ويستغرق الشحن حوالى 3 ساعات، ويتم بسهولة من خلال كبل USB الصغير المضمّن.
يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.
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