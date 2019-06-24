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UpBeatسماعة محمولة لاسلكية

BT150W/00

حفلة بجوار المسبح. حفلة في الحمام. حفلتك الخاصة أينما كان.

أينما كنت، وفي أي وقت. يتميّز مكبر الصوت هذا بأنه مقاوم للمياه ومزوّد بتقنية Bluetooth، وهو يقدّم جهيرًا مدويًا وصوتًا ضخمًا لا تتوقّعه من حجم صغير جدًا. كذلك، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتويات وإدخال الصوت لثماني ساعات. احتفل بطريقتك الخاصة، سواء أكنت في المسبح أم في الحمام.

عرض جميع المزايا

حفلة بجوار المسبح. حفلة في الحمام. حفلتك الخاصة أينما كان.

  • Bluetooth

  • باللون الأبيض

ميكروفون مضمّن، للتمكّن من الرّد على مكالماتك عبر مكبر الصوت

يصبح مكبر الصوت جاهزًا للاقتران بجهازك المزوّد بتقنية Bluetooth ما إن يتم تشغيله. يبلغ نطاق الاتصال اللاسلكي 10 أمتار، ويسمح لك الميكروفون المضمّن بالرّد على المكالمات بصوت مرتفع. عند تلقي مكالمة، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى بشكلٍ مؤقت تلقائيًا.

إدخال الصوت، للاتصال بأي مصدر تقريبًا

هل تريد الاتصال بمصدر صوت خارجي مثل جهاز اسطوانات دوّار أو مشغل MP3؟ يسمح لك مقبس إدخال الصوت الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال بأي جهاز إلكتروني تقريبًا.

تشغيل لثماني ساعات. شحن عبر منفذ USB. كبل USB صغير مضمّن

توفر لك البطارية وقت تشغيل لثماني ساعات بعد عملية شحن كاملة، ويستغرق الشحن حوالى 3 ساعات، ويتم بسهولة من خلال كبل USB الصغير المضمّن.

المواصفات التقنية

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