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Beardtrimmer series 3000

آلة تقصير اللحية

BT3208/13
التصنيف الإجمالي / 5
  • احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
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    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    BT3208/13
    التصنيف الإجمالي / 5

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

      نظام الرفع والتشذيب لقص الشعر بوقت أسرع بنسبة 30%*

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • استخدام لاسلكي لـ 45 دقيقة/شحن 10 ساعات
      • نظام الرفع والتشذيب
      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      تتميز آلة تشذيب اللحية من Philips المثالية للحية القصيرة بنظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهه إلى مستوى الشفرات للحصول على عملية تشذيب متساوية.

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      أداة تشذيب للحية فعالة تقص الشعر على الطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير عجلة التكبير والتصغير على أحد إعدادات الطول العشرة التي تتراوح ما بين 0,5 و10 مم بزيادات قدرها 1 مم.

      استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 45 دقيقة

      استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 45 دقيقة

      لا تنشغل بتشابك أسلاك آلة تشذيب اللحية القصيرة – يمنحك عملية الشحن الواحدة لمدة 10 ساعات مدة عناية بالمظهر تصل إلى 45 دقيقة.

      الصيانة البسيطة

      الصيانة البسيطة

      افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

      مقابض يسهل الإمساك بها

      مقابض يسهل الإمساك بها

      آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        التنظيف
        ملحقات قابلة للتشطيف
        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        المشط
        نظام الرفع والتشذيب
        المقبض
        مقبض مريح سهل الاستخدام
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 10 ساعات
        شاشة العرض
        مؤشر الشحن على المحوّل
        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        عدد إعدادات الطول
        10 إعدادات طول مضمّنة
        عرض رأس التشذيب
        32 mm
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نوع البطارية
        NiMH
        وقت التشغيل
        45 دقيقة
        العملية
        استخدام لاسلكي
        مجموعة من إعدادات الطول
        0,5 حتى 10 مم
        الدقة (حجم التدرجات)
        1 مم
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

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          • نظام الرفع والتشذيب لقص الشعر بوقت أسرع بنسبة 30% مقارنة بآلة الحلاقة السابقة من Philips

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