تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

أداة تشذيب للحية فعالة تقص الشعر على الطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير عجلة التكبير والتصغير على أحد إعدادات الطول العشرة التي تتراوح ما بين 0,5 و10 مم بزيادات قدرها 1 مم.