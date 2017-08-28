ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
D1402B/90
سهل الاستخدام
يتمتّع الهاتف اللاسلكي Philips D140 بكل الميزات الأساسية التي تحتاج إليها. ما عليك سوى التوصيل والتشغيل للاستمتاع بكل المكالمات. بالإضافة إلى ذلك، يأتي D140 مزوّدًا بميزة الشحن عبر منفذ USB صغير، لإمكانية تشغيله عبر بنك الطاقة، ولتتمكّن من مواصلة التحدث حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.
شاشة حجم 1,6 بوصات/إضاءة خلفية كهرمانية
سماعتان
تستخدم هواتفنا تقنية موازنة الصوت البارامترية في معالجة الصوت الرقمي لضبط الاستجابة الصوتية الراجعة حسب منحنى الاستجابة للتردد الخطي؛ مما يضمن إخراج صوت نقي وواضح في كل محادثة.
يضمن مأخذ موصل USB الصغير المضمّن في وحدة القاعدة الحفاظ على الهاتف مزوّدًا بالطاقة بواسطة بنك طاقة مشحون مسبقًا، مما يسمح لك إجراء مكالمات حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي. تدعم ميزة الشحن بواسطة بنك الطاقة معظم منتجات بنوك الطاقة القادرة على تزويد تيار إخراج أدنى يقلّ عن 85 ميللي أمبير من دون إيقاف التشغيل تلقائيًا. يُباع بنك الطاقة بصورة منفصلة.
يُفضل أحيانًا معرفة المتصل قبل الرد عليه. تتيح لك خاصية معرّف المتصل إمكانية معرفة الطرف الآخر على الخط.
المراجعات
تتطلب هذه الميزة اشتراكًا إضافيًا في خدمة معرّف المتصل. يرجى التحقق من موفّر الشبكة المحلية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل.