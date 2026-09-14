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DDL505Z00KB
DDL505-5HBS
مقاوم للحرارة والعوامل الجوية
صُمم طراز DDL505-5HBS تحديدًا للبيئات الخارجية، حيث يوفر مقاومة معززة للغبار والماء. وقد خضع لاختبارات أثبتت كفاءته وموثوقيته عند العمل في حرارة 70 درجة مئوية لمدة 8 ساعات، كما أنه يتحمل أشعة الشمس والأمطار والظروف الجوية القاسية، مما يضمن حماية منزلك في كل الظروف.
معتمد بمعيار IP55*
تحمل فائق للحرارة حتى 70 درجة مئوية
يعمل مع تطبيق Home Access*
قفل تلقائي
خضع الطراز DDL505-5HBS لاختبارات عند درجات حرارة -25 درجة مئوية و70 درجة مئوية لمدة 8 ساعات لكل منهما، مما يثبت كفاءة تشغيله وموثوقيته في ظل درجات الحرارة القاسية. إنه يتحمل الحرارة والبرودة والتقلبات الكبيرة في درجات الحرارة، موفرًا حماية موثوقة لمدخل منزلك.
اجتاز الطراز DDL505-5HBS اختبارات الحماية بمعيار IP55*، مما يضمن مقاومة موثوقة للغبار والماء؛ إذ يمنع دخول الغبار بفعالية ويتحمل تدفقات المياه من كل الاتجاهات، بحيث يمكن استخدامه في الأماكن الخارجية وتشغيله بثبات في ظل الظروف الجوية الصعبة.
يعمل قفل DDL505-5HBS مع تطبيق Home Access، ما يتيح لك الاتصال بالشبكة عبر بوابة. يمكنك بسهولة الاطلاع على سجلات تشغيل القفل، وإشعارات جرس الباب، وسجلات الدخول على التطبيق في أي وقت. وسيتم إرسال تنبيهات في حال وجود أي خلل كإشعارات منبثقة، لإبقائك على اطلاع دائم بحالة بابك وتوفير راحة البال.
الجوائز
المراجعات
IP55: تُحدد تصنيفات IP مستويات الحماية التي يوفرها الغلاف. يشير الرقم الأول "5" إلى الحماية من الغبار، مما يعني أن تسرب كميات محدودة منه لن يؤثر على التشغيل الطبيعي. أما الرقم الثاني "5" فيشير إلى الحماية من خراطيم المياه (أو نفاثات الماء)، مما يضمن استمرار التشغيل الطبيعي أثناء التعرض لرش مستمر بالماء منخفض الضغط لمدة لا تقل عن 3 دقائق.
70 درجة مئوية: تُظهر الاختبارات الداخلية أن الجهاز يبقى قيد التشغيل في بيئة تبلغ حرارتها 70 درجة مئوية لمدة 8 ساعات ويواصل عمله بشكل طبيعي.
التطبيق: يعمل جهاز DDL505-5HBS مع تطبيق Home Access.
رمز PIN للتحكم بالوصول: مصطلح عام لحلول PIN المؤقتة والمتنوعة، بما في ذلك الرموز لمرة واحدة والرموز المتكررة والرموز المحدودة المدة.
الرموز التي تُستخدم مرة واحدة: يمكن إنشاء ما لا يزيد على 10 رموز فريدة محددة المدة خلال ساعة واحدة.
الرموز المتكررة: الرموز التي يمكن إعادة استخدامها في أوقات محددة كل أسبوع.
الرموز محدودة المدة: تم تعيين الرموز لتكون صالحة لمدة زمنية محددة.
6 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامها.
النطاق الآخر: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.