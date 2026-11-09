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DDL621LCFBW
DDL621-5HWS
قوي جدًا بمواجهة الماء والغبار والحرارة
يتمتع هذا القفل بالثبات في درجات الحرارة المرتفعة، والموثوقية في الأجواء الرطبة، والمقاومة للغبار. يوفر Philips DDL621-5HWS أداءً يمكن الاعتماد عليه في ظروف متنوعة، ما يضمن لك أمانًا طويل الأمد وراحة البال.
مقاوم للحرارة حتى 85 درجة مئوية
وصلة قفل مزدوج
الفتح عن بُعد
حاصل على اعتماد IP65
بمجرد الاتصال، يتيح لك قفل DDL621-5HWS مراقبة حالته وسجلات فتحه وسجلات جرس الباب بشكل فوري، بالإضافة إلى تلقي تنبيهات عبر التطبيق في أي وقت ومن أي مكان.
يعتمد قفل DDL621-5HWS على اتصال دائم بالشبكة، ما يجعله متصلاً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وبضغطة واحدة على التطبيق، يمكنك فتح الباب عن بُعد وبشكل فوري، في أي وقت ومن أي مكان، حتى وإن كنت خارج المنزل.
يدعم DDL621-5HWS ربط القفل المزدوج، ما يتيح لك إعداد قفل مرتبط بسهولة عبر التطبيق. بمجرد فتح القفل المرتبط، يتم فتح DDL621-5HWS تلقائيًا أيضًا، ما يوفر تجربة دخول سلسة وخالية من القلق.
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المراجعات
التطبيق: يعمل DDL621-5HWS مع تطبيق "Home Access".
رموز PIN المؤقتة: يُشار إلى الرموز التي تُستخدم مرة واحدة والمتكررة ومحدودة المدة بشكل جماعي باسم "رموز PIN المؤقتة".
الرموز التي تُستخدم مرة واحدة: يمكن إنشاء ما لا يزيد على 10 رموز فريدة محددة المدة خلال ساعة واحدة.
الرموز المتكررة: الرموز التي يمكن إعادة استخدامها في أوقات محددة كل أسبوع.
الرموز محدودة المدة: تم تعيين الرموز لتكون صالحة لمدة زمنية محددة.
0.5 ثانية: مستخرجة من بيانات تقرير الاختبار الداخلي.
معيار IP65: هو معيار حماية دولي يقيس مدى مقاومة الغلاف الخارجي للجهاز لدخول الأجسام الغريبة مثل الغبار والماء. في تصنيف IP65، يشير الرقم "6" إلى أعلى مستوى من الحماية ضد الغبار (أي أن المنتج محكم الإغلاق تمامًا ضد الغبار)، بينما يشير الرقم "5" إلى مقاومة الماء (أي أن المنتج يمكنه تحمل تدفقات المياه من أي اتجاه). قد يختلف الأداء الفعلي بناءً على الظروف البيئية وطريقة الاستخدام.
التحكم عن بُعد: ملحق اختياري يُباع بشكل منفصل.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامه.
النطاق الآخر: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.