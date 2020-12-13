كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

يعتبر كبل التحويل من 30 سنًا إلى USB أساسيًا لمزامنة جهاز iPhone أو iPod مع iTunes، وللشحن عبر الكمبيوتر أو شاحن USB. احمله معك، أو أبقه على مكتبك أو استبدل الكبل الذي أضعته لتتمكّن دائمًا من الاتصال والشحن عند الحاجة.