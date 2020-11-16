كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB-C للحائط أو السيارة المتوفر لديك. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!