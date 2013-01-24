كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م

يتوافق مع شاحن USB-Cl أو شاحن السيارة الذي تستخدمه حاليًا بفضل مأخذ USB-C، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا! إكتشف كلّ المميزات