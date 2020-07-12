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التحويل من USB-A إلى Lightning

DLC5204V/00

كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning

قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك مع مأخذ USB. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!

عرض جميع المزايا

كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning

  • المزامنة والشحن

  • 1,2 م / 4 أقدام

  • كبل مضفور أسود

كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

تصميم كبل مضفور مرن ومتين

يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.