كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning بطول 1,2 م

قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك مع مأخذ USB. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل! إكتشف كلّ المميزات