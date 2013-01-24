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تحويل من USB-C إلى USB-C

DLC5206C/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C
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    تحويل من USB-C إلى USB-C

    DLC5206C/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميز بطول 6 أقدام لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بـ USB-C

    تحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميز بطول 6 أقدام لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بـ USB-C

    كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميز بطول 6 أقدام لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بـ USB-C

    تحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميز بطول 6 أقدام لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بـ USB-C

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      كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C

      مرونة تامة بفضل طول الكبل الذي يبلغ مترين / 6 أقدام

      كبل طويل للغاية لتحقيق الراحة وتسهيل الاستخدام

      أحيانًا، يكون كل ما تحتاج إليه لتحصل على الراحة وسهولة الوصول إلى جهازك هو كبل أطول

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافق مع
        • هواتف جوالة
        • أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

      • مواصفات الكبل

        الطول
        متران (6 أقدام)
        الطول
        2  أمتار
        معدل نقل البيانات
        480 ميجابت في الثانية
        إصدار USB
        3.0

      • أبعاد العلبة

        الوزن الإجمالي
        0.049  كلغ
        الوزن الصافي
        0.032  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.017  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.108  رطل
        الوزن الصافي
        0.071  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.037  رطل
        EAN
        48‎ 95229 10382 5

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        13.6  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        4,914  كلغ
        الوزن الصافي
        1.152  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        3,762  كلغ
        الوزن الإجمالي
        10,833  رطل
        الوزن الصافي
        2,540  رطل
        وزن العلبة فارغة
        8,294  رطل
        GTIN
        2 10382 95229 48 1

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        20.5  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        8.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0,694  كلغ
        الوزن الصافي
        0,192  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.502  كلغ
        الوزن الإجمالي
        1.530  رطل
        الوزن الصافي
        0,423  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,107  رطل
        GTIN
        9 10382 95229 48 2

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