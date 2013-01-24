كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميز بطول 6 أقدام لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بـ USB-C
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميز بطول 6 أقدام لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بـ USB-C
كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميز بطول 6 أقدام لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بـ USB-C
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مضفور للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميز بطول 6 أقدام لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بـ USB-C
التوافق
مواصفات الكبل
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي