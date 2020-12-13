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كبل للتحويل من USB إلى Micro USB

DLC5206U/00

كبل مضفور فاخر للتحويل من USB-A إلى Micro

يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، بفضل مأخذ USB Micro، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!

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كبل مضفور فاخر للتحويل من USB-A إلى Micro

  • المزامنة والشحن

  • 2 م

  • كبل مضفور أسود

كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

كبل طويل للغاية لتحقيق الراحة وتسهيل الاستخدام

أحيانًا، يكون كل ما تحتاج إليه لتحصل على الراحة وسهولة الوصول إلى جهازك هو كبل أطول

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.