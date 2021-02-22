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        تم إيقافه

        موزّع USB C

        DLC6506C/59

        محوّل - من Type C إلى USB-A

        محوّل من USB Type-C (M) إلى USB-A (F).

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        محوّل - من Type C إلى USB-A

        • منفذ Type C

        • USB 2.0

        • أسود

        منافذ USB-C وUSB-A متعددة

        تسمح لك منافذ USB-C وUSB-A المتعددة بتمديد جهاز MacBook/‏MacBook Pro أو أي جهاز آخر ممكّن لاستخدام USB-C، للاتصال مع كل أجهزة USB التي تحتاج إليها مع الشحن عبر شاحن USB-C في الوقت نفسه.

        يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

        يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

        منفذ USB-C لأحدث الأجهزة المحمولة

        إن USB-C عبارة عن أحدث وصلة شحن، وهي معتمدة الآن في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخلوية والكاميرات المخصصة للاستخدام الخارجي وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

        المواصفات التقنية

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        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.