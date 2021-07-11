ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLK3422NB/00
أداة تركيب مغنطيسية في السيارة
إمكانية الضبط بمقدار 360 درجة بفضل كرة التوجيه القابلة للتعديل. يمكن تركيب الأداة في السيارة بأمان بفضل ملصق 3M.
شفط مغنطيسي
تدور أداة التركيب هذه بنطاق 360 درجة، مما يسمح لك بوضع هاتفك عموديًا أو أفقيًا لإمكانية وصول فضلى ولرؤية سهلة في السيارة.
تأتي أداة التركيب في السيارة هذه مزوّدة بشفط مغنطيسي قوي، إمكانية ضبط وضعية الهاتف المحمول بنطاق 360 درجة. في المقابل، تكون أداة التركيب في السيارة مثبّتة بإحكام على سطح السيارة باستخدام ملصق 3M.
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