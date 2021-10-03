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موزّع USB C

DLK5527C/00

موزّع USB-C 3.1 ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 4 منافذ

USB-C 3.1 متعدد الاستعمالات وممتدّ إلى موزّع بـ 4 منافذ: بما في ذلك ثلاثة منافذ USB-A 3.0 ومنفذ شحن عبر USB-C

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موزّع USB-C 3.1 ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 4 منافذ

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

يدعم نقل البيانات بواسطة USB 3.0

يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0.

يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

توافق الإصدارات السابقة حتى USB 3.0

يدعم نقل البيانات بسرعة فائقة بمعد 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0، توافق الإصدارات السابقة حتى USB 2.0،سرعة النقل تبلغ 480 ميجابت في الثانية.

المواصفات التقنية

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