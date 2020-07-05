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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP1012U/00

بنك طاقة رفيع وقوي

قدرة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عند نفاد بطارية هاتفك الخلوي. إخراج USB (عدد 2)

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بنك طاقة رفيع وقوي

  • 10000 مللي أمبير في الساعة

  • منفذا شحن USB

  • بطارية ليثيوم بوليمر

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

ضوء مؤشر LED للتشغيل

يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.