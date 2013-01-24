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شاحن حائطي مع منفذ USB

DLP1302NB/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاحن USB حائطي ثنائي شاحن USB حائطي ثنائي شاحن USB حائطي ثنائي
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    شاحن حائطي مع منفذ USB

    DLP1302NB/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاحن USB حائطي ثنائي

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 3,1 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    شاحن USB حائطي ثنائي

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 3,1 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

    شاحن USB حائطي ثنائي

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 3,1 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    شاحن USB حائطي ثنائي

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 3,1 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

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      شاحن USB حائطي ثنائي

      مع حماية من التيار الكهربائي الزائد وقصر الدارة الكهربائية.

      • منفذا شحن USB

      شحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي في آن واحد بسرعة قصوى تبلغ 2,1 أمبير

      شحن سريع يبلغ 5 فولت/2,1 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى

      قم بشحن هاتف محمول وجهاز لوحي بسرعة قصوى تبلغ 3,1 أمبير في آن معًا

      شحن سريع بقوة 5 فولت وسرعة 3,1 أمبير لشحن هاتف محمول وجهاز لوحي بسرعة قصوى

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        نوع المحوّل
        نوع BS
        الإخراج
        5 فولت 3,1 أمبير
        إدخال الطاقة
        من 110إلى 240 فولت تقريبًا، 50/‏60 هرتز

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 10520 1

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        80
        GTIN
        ‎1 48 95229 10520 8

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        40
        GTIN
        ‎2 48 95229 10520 5

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        8.3  سم
        العرض
        5  سم
        العمق
        2.5  سم

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