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        تم إيقافه

        شاحن حائطي مع منفذ USB

        DLP1311NB/40

        شاحن حائطي مع منفذ USB

        بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,1 أمبير كحد أقصى.

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        شحن سريع بقدرة 2,1 أمبير

        شاحن حائطي مع منفذ USB

        • شحن عبر USB بقدرة 2,1 أمبير

        حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

        حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

        شحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي في آن واحد بسرعة قصوى تبلغ 2,1 أمبير

        شحن سريع يبلغ 5 فولت/2,1 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى

        شحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي في آن واحد بسرعة قصوى وبقدرة 2,4 أمبير

        شحن سريع بقوة 5 فولت وبقدرة 2,4 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى

        المواصفات التقنية

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        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.