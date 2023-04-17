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  • بنك الطاقة النحيف والقوي بنك الطاقة النحيف والقوي بنك الطاقة النحيف والقوي

    بنك الطاقة USB

    DLP1810CB/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    بنك الطاقة النحيف والقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000mAh مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا مزيد من المتاعب عندما تنفد بطارية هاتفك المحمول. شحن سريع بقوة 3A عبر USB-C ومنفذا USB-A لشحن أحدث أجهزتك.

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    بنك الطاقة USB

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    بنك الطاقة النحيف والقوي

    مع حزمة طاقة احتياطية محمولة

    • 10,000 mAh
    • منافذ شحن USB A وUSB C
    • بطارية ليثيوم بوليمر
    • أسود

    المواصفات التقنية

    • Outer Carton

      الطول
      40  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      36
      الطول
      15.7  بوصة
      العرض
      35  سم
      الوزن الإجمالي
      11  كلغ
      الارتفاع
      22.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 13549 6
      العرض
      13.8  بوصة
      الارتفاع
      8.9  بوصة
      الوزن الصافي
      8.28  كلغ
      الوزن الإجمالي
      24.251  رطل
      الوزن الصافي
      18.254  رطل
      وزن العلبة فارغة
      2.72  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      5.997  رطل

    • Inner Carton

      الطول
      19  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      6
      الطول
      7.5  بوصة
      العرض
      10.7  سم
      الارتفاع
      20.5  سم
      العرض
      4.2  بوصة
      الارتفاع
      8.1  بوصة
      الوزن الصافي
      1.38  كلغ
      الوزن الإجمالي
      1.75  كلغ
      الوزن الصافي
      3.042  رطل
      الوزن الإجمالي
      3.858  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.37  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.816  رطل
      GTIN
      2 48 95229 13549 3

    • التوافق

      يعمل مع الأجهزة التالية
      أجهزة تُشحن عبر USB

    • الطاقة

      قدرة البطارية
      10000mAh 37Wh
      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      إدخال الطاقة
      USB 5V/2A
      الإخراج
      USB C 5V/3A USB1 و2: 5V/2.1 A

    • Packaging dimensions

      الارتفاع
      19.5  سم
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3  سم
      الارتفاع
      7.7  بوصة
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13549 9
      العرض
      3.7  بوصة
      الوزن الإجمالي
      0.28  كلغ
      العمق
      1.2  بوصة
      الوزن الصافي
      0.23  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.617  رطل
      الوزن الصافي
      0.507  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.05  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.11  رطل

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      14.67  سم
      العرض
      6.9  سم
      العمق
      1.58  سم
      العرض
      2.7  بوصة
      الارتفاع
      5.8  بوصة
      العمق
      0.6  بوصة
      الوزن
      0.225  كلغ
      الوزن
      0.496  رطل

    • الملحقات

      الكبلات
      كابل شحن USB-C

    Badge-D2C

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