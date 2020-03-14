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تم إيقافه

شاحن للسيارة

DLP2510/00

شاحن للسيارة مع منفذَي USB

إخراج USB (عدد 2) بقدرة قصوى تبلغ 2,4 أمبير

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إخراج 12 واط

شاحن للسيارة مع منفذَي USB

  • منفذا شحن USB

حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

متوافق مع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ومعظم أجهزة USB

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.