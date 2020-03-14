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شاحن للسيارة
تم إيقافه
DLP2510/00
شاحن للسيارة مع منفذَي USB
إخراج USB (عدد 2) بقدرة قصوى تبلغ 2,4 أمبير
منفذا شحن USB
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
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