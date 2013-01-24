شاحن USB ثنائي للسيارة
أصبح بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في السيارة وفي وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. تبلغ القدرة الإجمالية 3,1 أمبير مع إخراج بقوة 15,5 واط كحد أقصى.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن USB ثنائي للسيارة
أصبح بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في السيارة وفي وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. تبلغ القدرة الإجمالية 3,1 أمبير مع إخراج بقوة 15,5 واط كحد أقصى.
شاحن USB ثنائي للسيارة
أصبح بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في السيارة وفي وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. تبلغ القدرة الإجمالية 3,1 أمبير مع إخراج بقوة 15,5 واط كحد أقصى.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن USB ثنائي للسيارة
أصبح بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في السيارة وفي وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. تبلغ القدرة الإجمالية 3,1 أمبير مع إخراج بقوة 15,5 واط كحد أقصى.
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
يمكن وصل الشاحن الصغير في مأخذ طاقة في السيارة بقوة 12 فولت، ووصل جهازك به لشحنه بسهولة وملاءمة أثناء التنقل على الطريق.
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
منفذا شحن USB بقدرة إخراج إجمالية تبلغ 3,4 أمبير
شحن سريع بقوة 5 فولت وسرعة 3,1 أمبير لشحن هاتف محمول وجهاز لوحي بسرعة قصوى
الطاقة
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
أبعاد المنتج