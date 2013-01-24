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شاحن للسيارة

DLP2520/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاحن USB ثنائي للسيارة شاحن USB ثنائي للسيارة شاحن USB ثنائي للسيارة
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    شاحن للسيارة

    DLP2520/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاحن USB ثنائي للسيارة

    أصبح بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في السيارة وفي وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. تبلغ القدرة الإجمالية 3,1 أمبير مع إخراج بقوة 15,5 واط كحد أقصى.

    شاحن للسيارة

    شاحن USB ثنائي للسيارة

    أصبح بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في السيارة وفي وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. تبلغ القدرة الإجمالية 3,1 أمبير مع إخراج بقوة 15,5 واط كحد أقصى.

    شاحن USB ثنائي للسيارة

    أصبح بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في السيارة وفي وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. تبلغ القدرة الإجمالية 3,1 أمبير مع إخراج بقوة 15,5 واط كحد أقصى.

    شاحن للسيارة

    شاحن USB ثنائي للسيارة

    أصبح بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في السيارة وفي وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. تبلغ القدرة الإجمالية 3,1 أمبير مع إخراج بقوة 15,5 واط كحد أقصى.

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      شاحن USB ثنائي للسيارة

      15,5 واط

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      يمكن الشحن من مأخذ طاقة في السيارة بقوة 12 فولت

      يمكن وصل الشاحن الصغير في مأخذ طاقة في السيارة بقوة 12 فولت، ووصل جهازك به لشحنه بسهولة وملاءمة أثناء التنقل على الطريق.

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      منفذا شحن USB بقدرة إخراج إجمالية تبلغ 3,4 أمبير

      منفذا شحن USB بقدرة إخراج إجمالية تبلغ 3,4 أمبير

      قم بشحن هاتف محمول وجهاز لوحي بسرعة قصوى تبلغ 3,1 أمبير في آن معًا

      شحن سريع بقوة 5 فولت وسرعة 3,1 أمبير لشحن هاتف محمول وجهاز لوحي بسرعة قصوى

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        الإخراج
        1 أمبير/5 فولت + 2,1 أمبير/5 فولت
        1 أمبير/5 فولت + 2,1 أمبير/5 فولت كحد أقصى 15,5 واط
        إدخال الطاقة
        تيار مباشر من 12 إلى 24 فولت

      • أبعاد العلبة

        الوزن الإجمالي
        0.067  كلغ
        الوزن الصافي
        0.05  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.017  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.148  رطل
        الوزن الصافي
        0,110  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.038  رطل
        EAN
        ‎48 95229 10365 8

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        13.6  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        5,562  كلغ
        الوزن الصافي
        1,80  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        3,762  كلغ
        الوزن الإجمالي
        12,262  رطل
        الوزن الصافي
        3,968  رطل
        وزن العلبة فارغة
        8,294  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 10365 5

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0.802  كلغ
        الوزن الصافي
        0,30  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.502  كلغ
        الوزن الإجمالي
        1,768  رطل
        الوزن الصافي
        0,661  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,107  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 10365 2

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        2,45  سم
        العرض
        2,45  سم
        العمق
        4.5  سم
        الارتفاع
        1.0  بوصة
        العرض
        1.0  بوصة
        العمق
        1.8  بوصة
        الوزن
        0.02  كلغ
        الوزن
        0.044  رطل

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