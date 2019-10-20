شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

اشحن طاقة أحدث أجهزتك عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقته. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى C بطول متر واحد.