شاحن USB للسفر
الشحن السريع الذي تحتاج إليه. شاحن للحائط مع منفذَي USB: 1 أمبير + 2,1 أمبير، إخراج 15,5 واط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن USB للسفر
الشحن السريع الذي تحتاج إليه. شاحن للحائط مع منفذَي USB: 1 أمبير + 2,1 أمبير، إخراج 15,5 واط. إكتشف كلّ المميزات
شاحن USB للسفر
الشحن السريع الذي تحتاج إليه. شاحن للحائط مع منفذَي USB: 1 أمبير + 2,1 أمبير، إخراج 15,5 واط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن USB للسفر
الشحن السريع الذي تحتاج إليه. شاحن للحائط مع منفذَي USB: 1 أمبير + 2,1 أمبير، إخراج 15,5 واط. إكتشف كلّ المميزات
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الطاقة