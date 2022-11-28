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DLP2682CW/00
شاحن حائطي مع منفذَي USB-C وUSB-A
اشحن الكمبيوتر المحمول وأحدث الأجهزة من منفذ USB-C. يدعم الشاحن وحدات الشحن ببروتوكول تسليم الطاقة 3.0 وQC 4+ لتقليل وقت الشحن. أما منفذ USB-A فيشحن أجهزتك الأخرى بشكل سلس. متاح مع مقابس قابلة للفصل للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمملكة العربية المتحدة.
منافذ شحن USB A وUSB C
تسليم الطاقة
QC 4+
PPS
يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.
حماية ذكية من السخونة الزائدة والجهد الزائد والتيار الزائد
تستخدم الشواحن الحائطية التي تعتمد تقنية GAN (نيتريد الغاليوم) مكونات كهربائية أقل وتوفر سخونة أفضل. يمكن أن توفر الشواحن المدمجة المزيد من الطاقة مع أوقات شحن أسرع. وتستطيع الطاقة المتزايدة توصيل الطاقة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة مع وصلة USB-C.
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