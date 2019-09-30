شاحن حائطي مع 3 منافذ USB

بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,4 أمبير و5 فولت كحد أقصى بتيار مباشر، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط