إمكانية اتصال عبر Bluetooth على مدى 10 أمتار

ابقَ على اتصال ضمن مسافة 10 أمتار، في نطاق خالٍ من العوائق. يأتي المنتج مزوّدًا ببطارية مضمّنة بقدرة 154 مللي أمبير في الساعة، لتشغيل الصوت لمدة 8 ساعات أو للتحدّث على الهاتف لمدة 10 ساعات. اشحن البطارية بواسطة منفذ Micro USB.