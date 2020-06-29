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DLP3533/00
جهاز استقبال عبر Bluetooth مع إدخال Aux حجم 3,5 مم
قم بتوصيل هاتفك الخلوي بصوت السيارة بواسطة هذا الجهاز المزوّد بتقنية Bluetooth. يمكن استخدامه لتشغيل الموسيقى واتصال المكالمات الهاتفية. استمتع باتصال مستقر مع صوت واضح جدًا. إصدار Bluetooth: اتصال 5.0. مقبس إخراج حجم 3,5 مم.
اتصال Bluetooth
3,5 مم (ذكر)
استمتع بالموسيقى التي تحبّها من مشغّل الصوت عبر مكبرات الصوت الرائعة التي يتميّز بها نظام الاستيريو. ما عليك سوى توصيل قاعدة الإرساء بجهاز الاستيريو عبر كبل الصوت. بعد توصيل المشغّل بقاعدة الإرساء، سيقوم بتشغيل الموسيقى عبر نظام الاستيريو.
ابقَ على اتصال ضمن مسافة 10 أمتار، في نطاق خالٍ من العوائق. يأتي المنتج مزوّدًا ببطارية مضمّنة بقدرة 154 مللي أمبير في الساعة، لتشغيل الصوت لمدة 8 ساعات أو للتحدّث على الهاتف لمدة 10 ساعات. اشحن البطارية بواسطة منفذ Micro USB.
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