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DLP5750/00
حزمة بطارية USB متعددة الاستعمالات
تصميم رفيع جدًا بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. نقدّم لك منفذَي USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه.
5000 مللي أمبير في الساعة
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
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