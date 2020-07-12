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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP7719N/00

بنك طاقة رفيع وقوي

إدخال Micro ونوع C، إخراج مزدوج USB-A وUSB-C.

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مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 10000 مللي أمبير في الساعة

  • شاحن USB ثنائي

كبل Micro-USB مضمن للاتصال والشحن

تم تصميم كبل التحويل من micro-USB إلى USB 2.0 المضمن للاستخدام مع الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تتطلّب اتصالاً عبر منفذ micro-USB. احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

ضوء مؤشر LED للتشغيل

يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.