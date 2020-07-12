ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLP7719N/00
بنك طاقة رفيع وقوي
إدخال Micro ونوع C، إخراج مزدوج USB-A وUSB-C.
10000 مللي أمبير في الساعة
شاحن USB ثنائي
تم تصميم كبل التحويل من micro-USB إلى USB 2.0 المضمن للاستخدام مع الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تتطلّب اتصالاً عبر منفذ micro-USB. احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
المراجعات