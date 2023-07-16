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DLP9017/00
شاحن لاسلكي
ميزة الشحن اللاسلكي Qi. قم بتوصيل هاتفك المحمول بسطح الجهاز لوضعية مثالية للشحن السريع (الحد الأقصى 15 واط) بدون عناء استخدام كبل.
15 واط
حلقة مغنطيسية
الشحن اللاسلكي Qi
تم تزويد الشاحن اللاسلكي بحافة مغناطيسية؛ للحصول على وضع المحاذاة الأمثل لاستخدام منتجات MagSafe في شحن منتجات Apple لاسلكيًا.
حماية ذكية من السخونة الزائدة والجهد الزائد والتيار الزائد
تصميم مضاد للانزلاق للالتصاق بالهاتف في الوضعية المطلوبة ومنعه من الانزلاق بسبب اهتزاز هذا الأخير.
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