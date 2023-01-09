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  • بنك طاقة رفيع وقوي
  • بنك طاقة رفيع وقوي
  • بنك طاقة رفيع وقوي
  • بنك طاقة رفيع وقوي

بنك طاقة مع منفذ USB

DLP9520C/00

بنك طاقة رفيع وقوي

سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. استفد من طاقة شحن PD وQC3.0 بفضل منفذَي USB A وUSB C لشحن أحدث الأجهزة. إخراج شحن لاسلكي 15 واط. يمكنه شحن ما يصل إلى 4 أجهزة في الوقت نفسه، مع شاشة رقمية لمستوى الطاقة.

عرض جميع المزايا

مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 10000 مللي أمبير في الساعة

  • منافذ شحن USB A وUSB C

  • الشحن اللاسلكي Qi

  • QC 3.0 وبروتوكول تسليم الطاقة

شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط

اشحن هاتفك المحمول مع شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط.

تقنية Qi اللاسلكية

يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.

شاشة LCD لمؤشر الطاقة

شاشة LCD لمؤشر الطاقة

المواصفات التقنية

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