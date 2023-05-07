ضمان لمدة عامين
DLP9779TB/00
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع مخرج USB-C بقوة 20 واط وميزة الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. وداعًا للعناء عند استنفاد بطارية هاتفك الخلوية. ضَع هاتفك المحمول على الحلقة المغناطيسية لوضعية مثالية أثناء الشحن اللاسلكي.
10000 مللي أمبير في الساعة
مع شحن لاسلكي
منفذ Type C
تم تزويد الشاحن اللاسلكي بحافة مغناطيسية؛ للحصول على وضع المحاذاة الأمثل لاستخدام منتجات MagSafe في شحن منتجات Apple لاسلكيًا.
حماية ذكية من السخونة الزائدة والجهد الزائد والتيار الزائد
يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.
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