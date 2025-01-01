مصطلحات البحث

AR
EN
  • أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي
    -{discount-value}

    السلسلة 2000 أداة كي بخارية

    DST2010/40

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي

    تمتع بكي الملابس دون جهد مع أداة الكي الخفيفة الوزن من السلسلة DST2000 التي تُنتج بخار قوي بتدفق يعادل 25 جم/ دقيقة وتتميز بتعزيز البخار الذي يعمل على فرد التجاعيد الصعبة بفاعلية، بينما تضمن قاعدة أداة الكي غير اللاصقة انزلاق سلس على كل الأقمشة القابلة للكي.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 2000 أداة كي بخارية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار
    تسجيل

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي

    عملية كيّ سهلة وفعالة

    • بخار مستمر بتدفق يصل إلى 25 جم/ دقيقة لإزالة التجاعيد
    • 4 إعدادات بخار لفرد التجاعيد في كل الأقمشة
    • قاعدة أداة الكي غير لاصقة لانزلاق سهل وسريع
    • خفيفة الوزن لكي سريع وسهل
    • خزان مياه بسعة 250 مل لجلسات كيّ أطول
    بخار مستمر بتدفق يصل إلى 25 جم/ دقيقة لإزالة التجاعيد

    بخار مستمر بتدفق يصل إلى 25 جم/ دقيقة لإزالة التجاعيد

    يُسهل البخار القوي الذي يصل تدفقه إلى 25 جم/ دقيقة عملية الكي، حيث يضمن إزالة التجاعيد بفاعلية. إضافة إلى تعزيز البخار القوي لإزالة أصعب التجاعيد.

    4 إعدادات بخار لفرد التجاعيد في كل الأقمشة القابلة للكي

    4 إعدادات بخار لفرد التجاعيد في كل الأقمشة القابلة للكي

    تتيح لك إعدادات البخار المتعددة في أداة الكي فرد التجاعيد بسهولة في مختلف الأقمشة: اضبط الإعداد على بخار منخفض للأقمشة الرقيقة كالحرير، والبخار الأقوى للأقمشة الأكثر سُمكًا.

    قاعدة أداة الكي غير لاصقة لانزلاق سهل وسريع

    قاعدة أداة الكي غير لاصقة لانزلاق سهل وسريع

    تمتع بالانزلاق السهل على كل الملابس القابلة للكي بفضل قاعدة أداة الكي غير اللاصقة. أداة الكي مطلية بطبقة مميزة لانزلاق أكثر سلاسة وجلسات كي أسرع.

    خفيفة الوزن لكي سريع وسهل

    خفيفة الوزن لكي سريع وسهل

    يمكنك كي ملابسك دون جهد بفضل خفة وزن المنتج.

    خزان مياه بسعة 250 مل لجلسات كيّ أطول

    خزان مياه بسعة 250 مل لجلسات كيّ أطول

    يضمن خزان المياه بسعة 250 مل جلسات كي أطول وتقليل مرات إعادة الملء إلى أقصى حد. استغل وقتك بأقصى حد وتمتع بكي ملابس أكثر مرة واحدة.

    ميزة تنظيف الكلس لأداء قوي

    ميزة تنظيف الكلس لأداء قوي

    بفضل مزلاج تنظيف الكلس، يمكنك إزالة الترسبات الكلسية من أداة الكي لديك بسهولة. للحفاظ على أداة الكي في حالة مثالية، استخدم هذه الميزة مرة في الشهر في حال استخدام مياه الصنبور العادية.

    تقنية منع التقطير لمنع التسريب أثناء الكي

    تقنية منع التقطير لمنع التسريب أثناء الكي

    يمنع نظام منع التقطير الخاص بنا أي حدوث أي تسريب أو بقع في الملابس نتيجة قطرات المياه. لذا يمكنك الكي بدرجة الحرارة التي ترغب فيها دون أي قلق.

    فتحة كبيرة لملء المياه بسهولة

    فتحة كبيرة لملء المياه بسهولة

    تسهل فتحة الملء الكبيرة في مقدمة أداة الكي إعادة ملء المياه.

    تقتل ما يصل إلى ‎99.9% من البكتيريا*

    تقتل ما يصل إلى ‎99.9% من البكتيريا*

    بالإضافة إلى فرد التجاعيد، تقتل أداة الكي من السلسلة 2000 من Philips ‏99,9% من البكتيريا* لإعادة الرونق إلى الملابس وإزالة الروائح الكريهة منها.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      أحمر

    • المواصفات التقنية

      وقت الإحماء
      30 ثانية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      250  nm
      اسم قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      منع التقطير
      نعم
      مِرشة
      نعم

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1.9  m

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2000  W
      بخار مستمر
      25 جم/الدقيقة
      بخار كثيف
      100  g
      بخار عمودي
      كلا
      مستويات بخار متغيرة
      نعم

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      0.95  kg

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • *خضعت أداة الكي لاختبار من قبل مؤسسة خارجية بخصوص أنواع البكتريا الإشريكية القولونية 8099 و S. المكورة العنقودية الذهبية 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 على الأقمشة القطنية بعد التعرض للبخار لمدة 10 ثوانٍ.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.