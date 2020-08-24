غطاء واقٍ مضمّن لراحتك

لا تضيّع الغطاء بعد الآن! يأتي الغطاء الواقي مضمّنًا في تصميم المنتج، ليبقى مثبتًا دائمًا في جهاز USB. لاستخدام الجهاز، ما عليك سوى إرجاع الغطاء إلى الوراء، وتوصيل الجهاز وتشغيله.