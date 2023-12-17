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FM02SM140B/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص الداخلي ذا الحالة الصلبة SSD - SATA III 2,5 بوصة من Philips لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
2 تيرابايت
محرك أقراص ذو حالة صلبة
يتميّز محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة Philips بمعدلات نقل بيانات عالية السرعة، لتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط المتعددة الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة في الكمبيوتر.
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