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        محرك أقراص محمول USB

        FM12FD85B/00

        صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان

        جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمول USB الملوّن من Philips إصدار Pico لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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        بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

        صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان

        • 128 جيجابايت

        • الإصدار Pico 2.0

        نقل البيانات بسرعة مع جهاز USB 2.0 عالي السرعة

        تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.

        تصميم أنيق وخفيف

        مصمّم ليكون رفيع وخفيف. يسمح لك التصميم الصغير والأنيق باصطحاب بياناتك معك أينما ذهبت. احتفظ بملفات الوسائط المتعددة وبمستنداتك معك في حال احتجت إليها.

        جهاز USB عصري بفضل تصميمه الغني بالألوان

        اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح

        المواصفات التقنية

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        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.