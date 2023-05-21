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FM32FD06G/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمول USB الملوّن من Philips إصدار VIVID لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
32 غيغابايت
الإصدار Vivid 2.0
5 قطع
تخزين مفيد سعة 32 جيجابايت للقدرة على التبديل بين المزيد من الملفات أو بين ملفات بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول.
تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.
اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح
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