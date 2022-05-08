المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

        تم إيقافه

        بطاقات SDHC

        FM32MP45D/00

        صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان

        تدعم بطاقة التهيئة Micro SDHC الصغيرة سعة ذاكرة تبلغ 32 جيجابايت مع Class 10 UHS-I U1 مضمّنة. يتضمن المنتج حزمتَين مع محول.

        عرض جميع المزايا

        بطاقة Micro SDHC بسعة 32 جيجابايت مع محول

        صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان

        • 32 غيغابايت

        • الفئة 10

        • UHS-I

        • 2 قمع وصمام

        تخزين سعة 32 جيجابايت لملفات البيانات الكبيرة

        تخزين مفيد سعة 32 جيجابايت للقدرة على التبديل بين المزيد من الملفات أو بين ملفات بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول.

        سرعات نقل فائقة السرعة مع بطاقات SDHC من الفئة 10

        بفضل أداء الفئة 10 وسرعات النقل السريعة لبطاقة SDHC هذه، لن تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة لنقل البيانات بعد الآن!

        المواصفات التقنية

        الحصول على الدعم لهذا المنتج

        العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

        المراجعات

        اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

        والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.